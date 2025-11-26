Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu.
Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede sabah başlayan sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerde görüş mesafesi düştü.
Köprü ve yollardan geçen sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Akkaya Mahallesi ve Feke Barajı çevresindeki sis yoğunluğu dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.