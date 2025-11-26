Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Adana'da polislik sınavını kazandırma vaadiyle komşusunu 105 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan emekli polis memuru sanığa, 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:44
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.G. ve müşteki S.G. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, emekli polis memuru olan sanığın müşteki S.G. ile komşu olduğu, sanık Ş.G'nin müştekinin kızının polislik sınavına hazırlandığını öğrenmesi üzerine müştekiye hitaben "tanıdıklarım var daha önce bu sınavı başkalarına kazandırdım, senin kızına da yardımcı olurum" dediğini belirtti.

        Savcı, Ş.G'nin müştekinin güvenini kazanarak bu şekilde toplamda 105 bin lira aldığını, S.G'nin kızının ise sınavı kazanamadığını, sanık ile müşteki arasındaki Whatsapp yazışmalarının sanığı doğruladığını aktararak, Ş.G'nin "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki S.G. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık Ş.G'yi 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

