Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Selçuk Y. idaresindeki 33 DLD 23 plakalı maden yüklü kamyon, Kocayurdan Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
