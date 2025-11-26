Habertürk
Habertürk
        Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:12
        Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Adana'nın Feke ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Selçuk Y. idaresindeki 33 DLD 23 plakalı maden yüklü kamyon, Kocayurdan Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

