Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde odun kesen bir kişi, ayağını motorlu testereye kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ayağı testereden kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
