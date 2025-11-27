Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirmekle suçlanan sanık hakim karşısında

        Adana'da depremde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen sanığın "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        27.11.2025 - 12:11
        Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirmekle suçlanan sanık hakim karşısında
        Adana'da depremde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen sanığın "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.C. katılmazken taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Duruşmada beyanı alınan müştekilerin avukatı Nazan Akça Subaşı, E.C'nin Antalya'da bulunduğunu öne sürecek, "Sanığın kaçma şüphesi ve dosya kapsamındaki delilleri karartma ihtimali mevcuttur. Bu hususlar dikkate alınarak mahkemenizden E.C. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip tutuksuz yargılanmasını talep etti.

        Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti de delilleri karartma ve kaçma şüphesini dikkate alarak sanık E.C. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen polis memuru E.C. devlet memurluğundan çıkarılmıştı.

        Savcılıkça, sanık hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Binanın yıkılmasına ilişkin tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül ile tutuksuz sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

