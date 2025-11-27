Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

        Tescilli Adana kebabının gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması için Adana'da eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:47
        Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda "Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi" düzenlendi.

        Eğitimde kursiyerlere Adana kebabında kullanılan etin seçimi ve hazırlanması, zırhla çekilmesi, şişe saplanması, pişirilmesi ve sunumu uygulamalı olarak gösterildi ve kebabın yanında sunulan salatanın yapımı da anlatıldı.

        Hazırlanan kebaplar, pişirilmesinin ardından kursiyerler ve eğitmenler tarafından tadıldı.

        Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, AA muhabirine, Adana kebabının tescil edilerek coğrafi işaret aldığını söyledi.

        Kentin önemli bir değeri olan Adana kebabının standartlarının korunması için bu tür eğitimleri sürdürdüklerini belirten Aslan, şunları dile getirdi:

        "Adana kebabının ülkemizde ve dünyanın her yerinde tek bir standartta üretilmesi, sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ATO ile müşterek şekilde bu eğitimleri yürütüyoruz. İki günde kebapçı ustaları yetiştirilmez ama püf noktalarını öğreniyorlar."

        Eğitimlere, restoran çalışanları, ustalar, usta yardımcıları ve bu alanda ticari faaliyette bulunanların katıldığını ifade eden Aslan, evinde doğru şekilde Adana kebabı yapmak isteyenlerin de programa ilgi gösterdiğini belirtti.

        Eğitime katılan 50 kursiyer yarın sertifikalarını alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

