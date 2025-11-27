Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren tarıma dayalı sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

        Giriş: 27.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:44
        
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde yapımı süren tarıma dayalı sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

        Vali Köşger, Tarım ve Orman Bakanlığınca Adalı Mahallesi'nde 6 bin 447 dekar alanda hayata geçirilecek Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Köşger, daha sonra katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Karataş kırsalında 3 bin 200 dekar alana yapılacak Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Köşger, bölgelerde üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.

        - İklim koşullarından bağımsız üretim yapılabilecek

        Alanda iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği belirten Vali Köşger, şöyle konuştu:

        "Dünyada bir ilki inşallah gerçekleştireceğiz. Dünyada organize olarak bu kadar büyük alanda su ürünlerinin bir arada üretildiği başka bir alan yok. Hem deniz suyunu o alana getireceğiz hem de tatlı su dibinden akıyor. Her ikisi de standarda uygun arıtılmış şekilde oradaki kapalı ve açık sistemli havuzlara verilecek bir üretim alanı oluşturuyoruz. Bu çok önemli. İklim koşullarına bağlı olarak üreticiler hasat ve yemlemeyle ilgili sıkıntı yaşayabiliyor. Burada iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği, sağlıklı ve hijyenik bir alan oluşturuyoruz. Bu alanda hem tatlı su hem de tuzlu su ürünlerinin yanı sıra kabuklu deniz ürünleri de üretilebilecek. Ekonomik olarak hangisi rasyonelse, daha çok gelir getirecekse ve katma değer sağlayacaksa vatandaşlarımız onu üretecek. Esnek bir üretim sistemi var."

        Vali Köşger, ön tahsisleri başlayan projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin kabuklu deniz ürünlerinde yaklaşık 70 bin tonluk ithalatının tamamının buradan karşılanabileceğini dile getirdi.

        - "Yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değerli ürün üretilecek"

        Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaların da 31 Aralık'ta tamamlanacağının altını çizen Köşger, "Burada iklim koşullarından bağımsız olarak yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değerli ürün üretilecek. Gıda arz güvenliği açısından önemli bir yatırım. Burası daha önce atıl bir araziydi. Bataklığı kurutabilmek için kilometrelerce yerin altına kanallar döşendi ve burası kurutuldu. Şu an bataklık olmaktan çıktı. Su basmaları ve sel olaylarına karşı da tedbirler alındı." diye konuştu.

        Vali Köşger, her iki bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

