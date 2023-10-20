Adana'da tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Fatih Mahallesi'nde 28 yaşındaki Rafet Deveci'nin 26 Temmuz'da öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kuzeni Abdullah B. (27) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü mahalledeki bir düğünde sanık Abdullah B'nin av tüfeğiyle havaya ateş açması sonrası sokakta elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle Rafet Deveci'nin, kuzenine tepki gösterdiği belirtildi.
Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah B'nin av tüfeğiyle ateş ederek Rafet Deveci'yi öldürdüğü anlatılan iddianamede sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına başlanacak.