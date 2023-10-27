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        Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını 100 metrelik bayrakla kutladı

        Adana'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:32
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        Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını 100 metrelik bayrakla kutladı
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        Adana'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

        Adana Kız Lisesi'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Okul bahçesinde, seslendirilen oratoryonun ardından öğrenciler, marşlar eşliğinde gösteri sundu.

        Daha sonra öğrenciler, açtıkları 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Süleyman Demirel Bulvarı'nda marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaymakam Hüseyin Tekin ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan yürüyüşe, çevredeki vatandaşlar ile diğer okullardaki öğrenciler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.

        Okul Müdürü Fatma Yılmaz, AA muhabirine, Atatürk'ün de ziyaret ettiği okullarının 1932 yılında Adana Kız Lisesi adını aldığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Okulumuzun tarihiyle neredeyse eş olan Cumhuriyet'in 100. yılında kızlarımızla beraber 100 metrelik bayrakla yürüyüş yaparak Cumhuriyet'imizi coşkulu şekilde kutladık." dedi.

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