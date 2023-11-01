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        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:56
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        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Gökhan Şahin'in annesi Emine ve babası Mustafa Şahin ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cihad A. olayda kendisinin de yaralandığı söyledi.

        Diğer sanık Erhan Ü. olay günü Gökhan Şahin'i öldürme amaçlarının olmadığını savunarak, "Olay yerinde Gökhan Şahin bize 'erkekseniz gelin' diye seslenince mesele bu yönde gelişti. Ben muştayla kendisine vurdum. Zaten kendisine ulaşmaya çalışıyordum. O gün Cihad A. alkol almıştı. Ben alkol almadım. Gökhan Şahin'in çalıştığı yurda gitmemizi de aracı kullandığım için Cihad A. söyledi." ifadelerini kullandı.

        Maktulün babası müşteki Mustafa Şahin ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

        Mustafa Şahin, "Evimin etrafını 1 ay boyunca takip ettiler. Arabayla evimin önünden geçerken Erhan Ü. ve Cihad A'yı görüyordum. Oğlumun iş yerine de gidip gelmişler. Hatta arabanın içinden tehdit edercesine kafasını sallayarak geçiyorlardı. Sanıklar oğlumu tasarlayarak öldürmüşlerdir. Şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum." dedi.

        Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran'da tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran'da tutuklanmıştı.

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