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        Adana'da 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da durdurulan 2 tankerde 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:01
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        Adana'da 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da durdurulan 2 tankerde 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan 2 tankerde arama yaptı.

        Araçlarda 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 sürücü emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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