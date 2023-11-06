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        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'da çarpışan iki motosikletten birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 21:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:07
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        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'da çarpışan iki motosikletten birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.

        Turgut Özal Bulvarı’nda Nurican Gök yönetimindeki motosiklet ile motosikletiyle yaya geçidinden geçtiği öne sürülen Recep A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada Gök olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Recep A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan Gök'ün Türk Kızılay gönüllüsü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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