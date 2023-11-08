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        Adana'da içme suyu borusunun patladığı yolda göçük oluştu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, içme suyu borusunun patlamasıyla yolda göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:10
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        Adana'da içme suyu borusunun patladığı yolda göçük oluştu
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, içme suyu borusunun patlamasıyla yolda göçük meydana geldi.

        Belediye Evleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda, içme suyu borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        Patlama sonucu bulvarda büyük çapta göçük oluştu, bölgedeki bazı yollar su altında kaldı.

        Araç sürücüleri, suyun kapladığı yollarda güçlükle ilerleyebildi.

        Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı bulvarda, belediye ekipleri onarım çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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