Adana'da içme suyu borusunun patladığı yolda göçük oluştu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, içme suyu borusunun patlamasıyla yolda göçük meydana geldi.

Belediye Evleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda, içme suyu borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sonucu bulvarda büyük çapta göçük oluştu, bölgedeki bazı yollar su altında kaldı.

Araç sürücüleri, suyun kapladığı yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı bulvarda, belediye ekipleri onarım çalışması başlattı.

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