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        Çukurova Belediyespor, başantrenör Ataman Güneyligil ile anlaştı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da başantrenörlüğe Ataman Güneyligil getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:47 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:47
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        Çukurova Belediyespor, başantrenör Ataman Güneyligil ile anlaştı
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da başantrenörlüğe Ataman Güneyligil getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Vakıfbank, Dicle Üniversitesi, Galatasaray ve Azerbaycan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevinde bulunan 42 yaşındaki Ataman Güneyligil'in yarın oynanacak Vakıfbank maçı sonrası takımın başına geçeceği aktarıldı.

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