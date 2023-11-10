Çukurova Belediyespor, başantrenör Ataman Güneyligil ile anlaştı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da başantrenörlüğe Ataman Güneyligil getirildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da başantrenörlüğe Ataman Güneyligil getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Vakıfbank, Dicle Üniversitesi, Galatasaray ve Azerbaycan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevinde bulunan 42 yaşındaki Ataman Güneyligil'in yarın oynanacak Vakıfbank maçı sonrası takımın başına geçeceği aktarıldı.
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