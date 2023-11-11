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        Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Adana'da 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:00
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        Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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        Adana'da 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki bulunduğu belirlenen 2 ev ile 3 seyyar tezgaha yönelik operasyon düzenledi.

        Adres ve tezgahlarda 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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