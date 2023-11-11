Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Adana'da 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki bulunduğu belirlenen 2 ev ile 3 seyyar tezgaha yönelik operasyon düzenledi.
Adres ve tezgahlarda 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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