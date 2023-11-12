Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Sarı kart: Dk. 23 Crespo (Fenerbahçe)
ADANA
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