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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        ​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

        Sarı kart: Dk. 23 Crespo (Fenerbahçe)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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