Stat:YeniAdana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sarı kart: Dk. 23 Crespo (Fenerbahçe)

ADANA

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