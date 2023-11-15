Adana'da eğitimini tamamlayan polisler, Yunus timinde göreve başladı

Adana'da eğitimini tamamlayan polisler, motosikletli Yunus timindeki yerini aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kursa, Adana'dan 26, Osmaniye'den 15 ve Kütahya'dan 2 polis katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için Yeni Adana Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Yunus timinde görev alacak polisler, motosikletleriyle gösteri yaptı.

Törene katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polislere yeni görevinde başarı diledi.

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