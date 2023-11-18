Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı

Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğretmen ve öğrencilerle şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Arslanköylü, konuşmasında, bu tür anmaların toplumun birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Ziyarette, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez ve Başkent Kozan Vakfı Başkanı Ahmet Topaloğlu da yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.