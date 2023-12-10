Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 14 Yaş Milli Takım Belirleme Tenis Turnuvası başladı

        Adana'da 14 Yaş Milli Takım Belirleme Tenis Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 14 Yaş Milli Takım Belirleme Tenis Turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 14 Yaş Milli Takım Belirleme Tenis Turnuvası başladı.

        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde düzenlenen turnuvaya, ülke genelinden 150 sporcu katıldı.

        Sporcular, ön elemeyi geçip 12 Aralık'taki ana tablo müsabakalarında yarışabilmek için mücadele etti.

        Turnuvada ana tablo maçlarının ardından 17 Aralık'ta final karşılaşmaları yapılacak.

        Finalde dereceye giren 3 erkek ve 3 kız sporcu, milli takıma seçilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Adana'da devrildikten sonra alev alan tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
        Adana'da devrildikten sonra alev alan tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
        "Güneyin üretim üssü" Adana Hacı Sabancı OSB büyümesini sürdürüyor
        "Güneyin üretim üssü" Adana Hacı Sabancı OSB büyümesini sürdürüyor
        '12´nci Kalkınma Planı, hayvancılığı geliştirecek, mesleği asla bırakmayın'
        '12´nci Kalkınma Planı, hayvancılığı geliştirecek, mesleği asla bırakmayın'
        Adana'da merdiven altı diş laboratuvarına operasyon: 7 gözaltı
        Adana'da merdiven altı diş laboratuvarına operasyon: 7 gözaltı
        Adana'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı
        Adana'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı
        Yeni Adana Stadyumu bakıma alındı
        Yeni Adana Stadyumu bakıma alındı