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        Adana'da devrildikten sonra alev alan tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın devrildikten sonra yanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:54
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        Adana'da devrildikten sonra alev alan tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın devrildikten sonra yanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi yüklü tır, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdi.

        Rampada devrilen tır alev aldı.

        Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde tırdaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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