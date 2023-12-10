Adana'da devrildikten sonra alev alan tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın devrildikten sonra yanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi yüklü tır, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdi.

Rampada devrilen tır alev aldı.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde tırdaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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