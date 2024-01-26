Stat:YeniAdana

Hakemler: Feridun Daldaş, Özgür Ertem, Hasan Erdoğan

Adanaspor: Arda Akbulut, Harun Alpsoy (Dk. 90 Hakan Eroğlu), Oberlin (Dk. 64 Metehan Altunbaş), Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Fevzi Yıldırım, Diakite (Dk. 79 Burhan Tuzun), Dabo, Yepie (Dk. 79 Devran Şenyurt), Junior Fernandes

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 71 Erkan Eyibil), Bardhi (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Ariyibi (Dk. 71 Ahmet Yazar), Dembele (Dk. 59 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 59 Melih İnan)

Goller: Dk. 8 Selim Ilgaz, Dk. 75 Ahmet Yazar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 11 Yepie (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Dabo, Dk. 47 Harun Alpsoy, Dk. 55 Junior Fernandes, Dk. 90 Metehan Altunbaş (Adanaspor), Dk. 90+2 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

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