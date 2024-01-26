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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:05
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Feridun Daldaş, Özgür Ertem, Hasan Erdoğan

        Adanaspor: Arda Akbulut, Harun Alpsoy (Dk. 90 Hakan Eroğlu), Oberlin (Dk. 64 Metehan Altunbaş), Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Fevzi Yıldırım, Diakite (Dk. 79 Burhan Tuzun), Dabo, Yepie (Dk. 79 Devran Şenyurt), Junior Fernandes

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 71 Erkan Eyibil), Bardhi (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Ariyibi (Dk. 71 Ahmet Yazar), Dembele (Dk. 59 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 59 Melih İnan)

        Goller: Dk. 8 Selim Ilgaz, Dk. 75 Ahmet Yazar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 11 Yepie (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Dabo, Dk. 47 Harun Alpsoy, Dk. 55 Junior Fernandes, Dk. 90 Metehan Altunbaş (Adanaspor), Dk. 90+2 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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