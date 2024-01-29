Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ndiaye'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.