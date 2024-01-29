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        Adana'da güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin klimasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:28
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        Adana'da güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin klimasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Cemalpaşa Mahallesi'nde 12 Ocak'ta gece saatlerinde bir iş yerine ait klima sökülerek çalındı.

        İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

        Ekipler, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı benzer olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Selim T'nin (41) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Zanlı Selim T, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde, klimayı tanımadığı birine 400 liraya sattığını öne sürdü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlının klimayı yerinden sökmesi ve omzunda taşıyarak sokakta ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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