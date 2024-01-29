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        Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte 1589 deprem konutunun tesliminin şubat ayı sonuna kadar gerçekleştirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:11
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        Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte 1589 deprem konutunun tesliminin şubat ayı sonuna kadar gerçekleştirileceğini belirtti.

        Köşger, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yapımına devam edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Köşger, 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini anımsattı.

        Adana'nın 11 il arasında depremden en az etkilenen kentlerden biri olduğunu belirten Köşger, "Ben İzmir depremini de yaşamıştım. İzmir'deki depremde 117 can kaybı olmuştu. Bu depremin ardından bütün devlet seferber oldu. O da büyük bir acıydı. Adana'da hafif atlatıldığını belirttiğimiz depremde 418 can kaybımız oldu. Dolayısıyla ciddi bir depremle karşı karşıyayız." diye konuştu.

        Vali Köşger, ilde dükkan ve konut yönünden 8 bin 200 hak sahibinin bulunduğu bilgisini vererek şöyle devam etti:

        "Onlarla ilgili çalışmalar depremin hemen akabinde başladı. Öncelikle geçici olarak vatandaşlarımızın barınması sağlandı. Adana'da 81 konteynerde yaklaşık 270 vatandaşımız yaşıyor. Bir taraftan da kalıcı konutların yapımına başlandı. 8 bin 200 dükkan ve konutun 3 bin 200'ü ile ilgili inşaat süreci devam ediyor. İnşallah Sarıçam, Ceyhan ve Çukurova'daki 1589 konutu şubat ayı sonuna kadar teslim edeceğiz."

        Köşger, Çukurova ilçesindeki deprem konutlarının ormanlık alan yakınında ve villaların bulunduğu bölgede yer aldığını söyledi.

        - Ağır hasarlı yapıların yıkımı

        Kentteki ağır hasarlı yapıların yıkımının sürdüğünü aktaran Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 25 Temmuz'da yaşanan Kozan depreminin, hasarlı yapıların yıkım sürecinin uzamasına neden olduğunu anlattı.

        Köşger, hasarlı yapıların yıkımında hacim bakımından yüzde 43 seviyesine ulaşıldığını dile getirerek, "2 bin 40 binada yıkım devam ediyor. 690 bina da yıkılmış durumda. Yıkımı devam eden 2 bin 40 binanın birçoğu kırsalda veya küçük ilçelerimizdeki daha küçük hacimli binalardan oluşuyor." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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