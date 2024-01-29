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        Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:22
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        Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz Suna (43) ve oğlu Alperen Suna'yı (16) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 4 Eylül 2023'te tutuklanan Cem Suna (48) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Deniz Suna ile oğlu Alperen Suna'yı bıçakla öldürdüğü belirtildi.

        Sanığın suçu kabul etmemesine karşın ikamet ettiği apartmana olay tarihinde yabancı bir kişinin girmediği, olay yerinde başkasına ait parmak ve DNA izine rastlanılmadığı, Cem Suna'nın eşi ve oğluna karşı öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılan iddianamede, sanığın "eş olan kadını kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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