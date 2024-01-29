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        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:32
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        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Erhan G. yönetimindeki 01 M 0538 plakalı şehir içi yolcu taşımada kullanılan minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde Temel A. idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada minibüsteki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Temel A. ve yanındaki Seray A. yaralandı.

        Araçta sıkışan Temel A. ve Seray A. kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Seray A'nın durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Minibüs sürücüsü Erhan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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