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        Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:49
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        Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen sanık M.A.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Cumhuriyet savcısının, tutuksuz sanıkla ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

        İddianamede savunmasına yer verilen M.A.Ç. suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

        M.A.Ç'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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