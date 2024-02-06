Adana Demirspor'da Nabil Alioui, 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Yukatel Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Nabil Alioui, sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yukatel Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Nabil Alioui, sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde sol el bileğindeki kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuzun el bileği alçıya alınmış olup tedavi sürecine başlanmıştır. 4 hafta sahalardan uzak kalacaktır." denildi.
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