Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde ölenler, yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda anıldı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖZYAŞIDÖKÜP, DUA OKUDULAR

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, Adana'da mezarlıklara koştu. Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na gidenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlıklar Türk bayrakları ile donatılırken; aileler, sevdiklerinin mezar taşlarını yıkadı. Depremde yakınlarını kaybedenler, mezarlara çiçek bırakıp, gözyaşı döktü.

        YAŞAR USTA HELVA KAVURDU

        Kebap ustası Yaşar Aydın da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde helva kavurdu. Hayatını kaybedenler için hazırlanan helvalar cami ve sokaklarda dağıtıldı; mevlit de okutuldu. Yaşar Aydın, "Depremin ilk gününden itibaren bölgeye elimizden gelen desteği verdik. Depremzedelerin yanında olmaya çalıştık. Onların acısı, bizim de acımız. Keşke binlerce insan ölmeseydi; yine aynı yardımları yapardık. Bugün onları saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Adana'da okul servis araçlarının sürücülerine eğitim verildi
        Adana'da okul servis araçlarının sürücülerine eğitim verildi
        Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çocuk İyilik Merkezi, depremde uzuvlar...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çocuk İyilik Merkezi, depremde uzuvlar...