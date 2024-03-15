Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği yapıldı

Yürüyüşün de düzenlendiği etkinliğe, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Adnan Atılgan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile Türk Toraks Derneği Adana Şubesi tarafından Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlar nefes egzersizi ve yürüyüş yaptı.

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