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        Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği yapıldı

        Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlar nefes egzersizi ve yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:50
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        Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği yapıldı
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        Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlar nefes egzersizi ve yürüyüş yaptı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile Türk Toraks Derneği Adana Şubesi tarafından Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar, nefes egzersizleri yaptı.

        Yürüyüşün de düzenlendiği etkinliğe, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Adnan Atılgan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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