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        Adana'da çiftçilere soya tohumu dağıtıldı

        Adana'nın 9 ilçede çiftçilere hibe destekli 22 ton soya tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:31
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        Adana'da çiftçilere soya tohumu dağıtıldı
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        Adana'nın 9 ilçede çiftçilere hibe destekli 22 ton soya tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Adana'daki üreticilere hibeli tohum dağıtımı sürüyor.

        Proje kapsamında Adana'da yüzde 50 hibe destekli soya ve ayçiçeği, yüzde 75 hibe destekli de nohut ve fasulye tohumları dağıtımı planlandı.

        Proje kapsamında, Adana'nın Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş ve İmamoğlu ilçelerinde 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İmamoğlu ilçesinde soya tohumu dağıtımı programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

        Bakanlığın yaptığı desteklerle her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

        "Adana’da soya, ayçiçeği, fasulye, nohut tohumları dağıtarak üreticimize destek oluyoruz. Sadece tohum dağıtarak değil sulama, kırsal kalkınma yatırımları gibi konularda da destekçiyiz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var bir karış toprağımız boş kalmasın. Dağıtımını yaptığımız soyaya da ülkemizin hem yem hem de yağ anlamında ihtiyacı var. Üretici olarak sizler yetiştireceksiniz. Arz açığının olduğu bu ürünün ürün deseni içinde daha çok yer almasını sağlayacağız. Desteklerimiz gelecek yıllarda da devam edecek."

        Koyunevi Mahallesi'nde üretim yapan Seyyare Korkmaz, mahallesine basınçlı sulama sisteminin gelmesiyle gelirlerinin arttığını, verilen tohumların da girdi maliyetini azalttığı için memnun olduğunu belirtti.

        Soya tohumu desteği alan Ergün Alıç da katkıda bulunanlara teşekkür etti. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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