Adana'da polisler çocuklara trafik kurallarını anlattı
Kozan'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında polisler, çocuklara trafik eğitimi verdi.
Kozan'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında polisler, çocuklara trafik eğitimi verdi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Kozan Sırelif Gündüz Bakımevi'nde çocuklarla bir araya geldi.
Etkinlikte ekipler, çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Başpolis Ergün Yavuz, çocuklara trafik işaret ve levhaları, yayaların geçiş öncelikleri konularını anlattı.
Bakımevi Şube Müdürü Ferhat Coşkun da çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.
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