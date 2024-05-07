Adana'da polisler çocuklara trafik kurallarını anlattı

Bakımevi Şube Müdürü Ferhat Coşkun da çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Kozan Sırelif Gündüz Bakımevi'nde çocuklarla bir araya geldi.

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