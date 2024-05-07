Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı ürünler sergilendi
Adana'da ilkokul öğrencilerinin atık malzemeleri kullanarak yaptıkları oyuncak ve dekoratif ürünler sergide buluşturuldu.
Adana'da ilkokul öğrencilerinin atık malzemeleri kullanarak yaptıkları oyuncak ve dekoratif ürünler sergide buluşturuldu.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, "Sıfır Atık" projesi kapsamında plastik şişe, kapak ve poşetleri dönüştürdü.
Öğrencilerin atıklardan tasarladığı oyuncak ve dekoratif ürünler, okulda sergilendi.
Sergiye öğretmenler ve veliler de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.