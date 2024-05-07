Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı ürünler sergilendi

        Adana'da ilkokul öğrencilerinin atık malzemeleri kullanarak yaptıkları oyuncak ve dekoratif ürünler sergide buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı ürünler sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da ilkokul öğrencilerinin atık malzemeleri kullanarak yaptıkları oyuncak ve dekoratif ürünler sergide buluşturuldu.

        Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, "Sıfır Atık" projesi kapsamında plastik şişe, kapak ve poşetleri dönüştürdü.

        Öğrencilerin atıklardan tasarladığı oyuncak ve dekoratif ürünler, okulda sergilendi.

        Sergiye öğretmenler ve veliler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
        Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
        Adana'da polisler çocuklara trafik kurallarını anlattı
        Adana'da polisler çocuklara trafik kurallarını anlattı
        CHP İl Başkanı Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi
        CHP İl Başkanı Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi
        Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları öne sürülen 2 sanığa dav...
        Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları öne sürülen 2 sanığa dav...
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti
        Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti