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        Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:02
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        Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Onur Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun eli demir korkuluğa saplandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

        Sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.

        Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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