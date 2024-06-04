Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılandığı dava

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, müteahhit Murat Helete ile inşaat mühendisi Mehmet G'nin kusur durumları konusunda istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet G. binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek "Önceki aşamalarda verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Apartmanın inşa süreciyle ilgili benim sorumluluğum bulunmamaktadır. Hakkımda uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet G. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Murat Helete ise duruşmaya gelmedi.

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin yargılanmasına devam edildi.

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