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        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Feke ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:02
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        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Adana'nın Feke ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçecik Mahallesi'nde Cuma Kızılelma'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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