Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Feke ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Bahçecik Mahallesi'nde Cuma Kızılelma'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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