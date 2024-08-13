DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Pehlivan, Çukurova'daki su durumunu değerlendirdi:

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, çiftçilerin mağdur olmaması için adil ve hakkaniyetli su yönetimi uygulandığını belirterek, "Yapılan bu doğru yönetimle kuraklık ve su kıtlığına rağmen çiftçilerimizin büyük çoğunluğuna herhangi bir ürün veya verim kaybı yaşatılmamıştır." dedi.

Pehlivan, AA muhabirine, Çukurova'da su sorunu yaşandığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Su kaynaklarında iklim değişikliğine bağlı azalma olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bu sene yaşanan sıkıntıların temel sebebi yağış miktarının düşük kalması, hava sıcaklarının rekor seviyelerde olmasından dolayı yaşanan yüksek buharlaşma ve bitki su ihtiyacının artmasıdır. Bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen bölge Çukurova olmuştur." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, bu yıl yaklaşık 1,5 milyar metreküp suyun çiftçiler tarafından kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Barajlardaki su miktarı sadece ekili ürünlere yetecek miktarda olup eylül ayında 3'üncü ürün ekimi yapılması halinde sulama suyunun bu alanlara verilememesi riski bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı çiftçilerimizi bilgilendirmek, suyun tasarruflu kullanılmasına dikkati çekmek ve ileride mağduriyet yaşanmasına engel olmak adına Sulama Birliğince köy ve mahalle muhtarlıklarına resmi yazı yazılmıştır. Bu yazıyla depolama tesislerimizde bulunan tarımsal sulama suyunun azalmasına işaret edilmiştir. Ayrıca Aşağı Seyhan Ovası'nda suyun tasarruflu kullanılmasına özellikle vurgu yapılmıştır."

Belirli plan ve teknik hesaplamalar çerçevesinde çalıştıklarını vurgulayan Pehlivan, "Kıymetli çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve ürün kaybı yaşamamaları adına adil ve hakkaniyetli bir su yönetimi uygulanmaktadır. Yapılan bu doğru yönetimle kuraklık ve su kıtlığına rağmen çiftçilerimizin büyük çoğunluğuna herhangi bir ürün veya verim kaybı yaşatılmamıştır." değerlendirmesinde bulundu. - Kentteki yatırımlar Pehlivan, Adana'da, DSİ'nin inşa ettiği Seyhan, Yedigöze ve Çatalan barajlarından her yıl 1 milyon 760 bin dekar tarım arazisinin sulandığını anlattı.