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        Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması sürüyor

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:24
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        Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması sürüyor
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        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

        Kelaynak Havacılık Kulübü'nde gerçekleşen yarışmanın üçüncü gününde, ilk olarak teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.

        "Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmada, ekipler kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

        Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, müsabakanın üçüncü gününde 11 takımın yarıştığını kaydetti.

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