Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması sürüyor

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Kelaynak Havacılık Kulübü'nde gerçekleşen yarışmanın üçüncü gününde, ilk olarak teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.

"Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmada, ekipler kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.