Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs durağında uyuyakalan kişinin parasını, cep telefonunu ve altın kolyesini çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs durağında uyuyakalan kişinin parasını, cep telefonunu ve altın kolyesini çalan şüpheli tutuklandı.

        Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Y. (34), 10 Eylül'de mesaisinin bitiminin ardından evine dönmek için Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağında beklediği sırada rahatsızlanıp banka uzandı.

        Bir süre sonra uyuyakalan Metin Y, uyandığında cebindeki 6 bin lira ile cep telefonu ve boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti.

        Metin Y'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durağın yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Ekiplerin görüntüden yola çıkarak kimliğini ve adresini tespit ettiği İrfan D, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

        Evde yapılan aramalarda bulunan cep telefonu ile altın kolye sahibine teslim edildi. Çalınan paraya ise ulaşılamadı.

        İrfan D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Metin Y. duraktaki bankta uyuduğu sırada yanına yaklaşan şüpheli cebindeki parayı alıp uzaklaşıyor. Zanlı, bir süre sonra dönüp Metin Y’nin cep telefonu ile boynundaki altın kolyesini de alarak olay yerinden ayrılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi
        Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti
        Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti
        Feke'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Feke'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA Yarışması" Adana'da tamamlandı
        TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA Yarışması" Adana'da tamamlandı
        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 san...
        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 san...