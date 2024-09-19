Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs durağında uyuyakalan kişinin parasını, cep telefonunu ve altın kolyesini çalan şüpheli tutuklandı.

Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Y. (34), 10 Eylül'de mesaisinin bitiminin ardından evine dönmek için Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağında beklediği sırada rahatsızlanıp banka uzandı.

Bir süre sonra uyuyakalan Metin Y, uyandığında cebindeki 6 bin lira ile cep telefonu ve boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti.

Metin Y'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durağın yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.