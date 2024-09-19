Adana'da 4 hükümlü operasyonla yakalandı

Hükümlülerden Serkan S'nin "başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlamak"tan 42 yıl 8 ay, Yusuf A'nın "hırsızlık"tan 3 yıl 4 ay, Muhammet Mustafa O'nun "cezaevinden firar etme" ve "dolandırıcılık"tan 4 yıl 4 ay, Ramazan K'nin de "dolandırıcılık" ve "yaralama"dan 6 yıl 9 ay hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Serkan S. (47), Yusuf A. (30), Muhammet Mustafa O. (26) ve Ramazan K'yi (54) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlünün saklandıkları adresleri tespit etti.

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