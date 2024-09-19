Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 4 hükümlü operasyonla yakalandı

        Adana'da polis ekipleri, haklarında 3 yıldan 42 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 4 hükümlü operasyonla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekipleri, haklarında 3 yıldan 42 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlünün saklandıkları adresleri tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla Serkan S. (47), Yusuf A. (30), Muhammet Mustafa O. (26) ve Ramazan K'yi (54) yakaladı.

        Hükümlülerden Serkan S'nin "başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlamak"tan 42 yıl 8 ay, Yusuf A'nın "hırsızlık"tan 3 yıl 4 ay, Muhammet Mustafa O'nun "cezaevinden firar etme" ve "dolandırıcılık"tan 4 yıl 4 ay, Ramazan K'nin de "dolandırıcılık" ve "yaralama"dan 6 yıl 9 ay hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutukl...
        Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutukl...
        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi
        Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti
        Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti
        Feke'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Feke'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA Yarışması" Adana'da tamamlandı
        TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA Yarışması" Adana'da tamamlandı