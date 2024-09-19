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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istinafta uygun bulundu

        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a, tehditle senet imzalattığı ve başkasının hesabından yakınına para aktarılmasını sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:13
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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istinafta uygun bulundu
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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a, tehditle senet imzalattığı ve başkasının hesabından yakınına para aktarılmasını sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, 16 Mayıs'ta Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesince Aydar'a verilen hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

        8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

        Adana'da tehditle senet imzalattıkları ve hesaplarına para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı olan kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar'a "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmişti.

        2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar'ın geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle adli sicil kaydı bulunmasından dolayı mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 6 Nisan 2020'de Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Hülya Erdem belediye başkanlığına getirilmişti. 31 Mart 2024'teki seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilen Aydar, ikinci kez Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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