Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istinafta uygun bulundu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a, tehditle senet imzalattığı ve başkasının hesabından yakınına para aktarılmasını sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, 16 Mayıs'ta Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesince Aydar'a verilen hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Adana'da tehditle senet imzalattıkları ve hesaplarına para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı olan kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar'a "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmişti.