Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaymakamlık tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gazi ve gazi yakınları bir araya geldi. Etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Mehmet Aksu, gazileri ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kozan ilçesinde düzenlenen programda Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Garnizon Komutanı Personel Albay Barış Erdal, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş ile Kozan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda, Kozan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Katılımcılar programın ardından Kozan Şehit ve Gazi Aileler Derneği, Kuvay-i Milliye Mücahitler Derneği ile şehitlikleri ziyaret etti.

Aladağ ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Kaymakam Hasan Ali Kurt, Belediye Başkanı Kemal Özdemir, gazi ve gazi yakınları ile davetliler katıldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde törenler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Anıta çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törene, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Emek Saygın Arıyıcı, Belediye Başkanı Fatih Önge, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Silifke ilçesinde gerçekleştirilen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Deniz Albay Onur Çelik ve Silifke Belediye Başkan Vekili Elif Gültekin ile askeri ve mülki erkan katıldı. Bozyazı ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ali Şen, konuşma yaptı.

Anamur ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kıbrıs gazisi Ahmet Kutup'un konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün önemine ilişkin konuşmaların ardından program, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen etkinlikle devam etti.