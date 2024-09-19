Adana'da pikabın çarptığı kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y, durumunun ağır olması nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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