Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da pikabın çarptığı kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da pikabın çarptığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde Bekir Ö. yönetimindeki 01 RT 817 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y'ye (37) çarptı.

        112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y, durumunun ağır olması nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        Saimbeyli'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Saimbeyli'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Saimbeyli'de üreticiler sumak üretimi konusunda bilgilendirildi
        Saimbeyli'de üreticiler sumak üretimi konusunda bilgilendirildi
        Adana'da sağanak, sel ve taşkına yol açtı
        Adana'da sağanak, sel ve taşkına yol açtı
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istin...
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istin...
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak