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        Konya'da 116 suçtan aranan zanlı Adana'da yakalandı

        Konya'da bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 116 suçtan aranan şüpheli, Adana'da adliye binası önünde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:22
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        Konya'da 116 suçtan aranan zanlı Adana'da yakalandı
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        Konya'da bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 116 suçtan aranan şüpheli, Adana'da adliye binası önünde yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki adliye binasının otopark girişinde durumundan şüphelendiği Mustafa K'nin kimliğini kontrol etti.

        Ekipler, yaptıkları sorgulamada, Mustafa K'nin Konya'da "başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık" ve "hırsızlık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" gibi 116 suçtan arandığını belirledi.

        Mustafa K, bu tespit üzerine gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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