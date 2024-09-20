Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanasporlu oyuncular, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanasporlu oyuncular, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor.

        Turuncu-beyazlıların yeni transferi 36 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir ekip olduklarını belirtti.

        Takıma katıldıktan sonra kendisine kaptanlık verilmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Uğur, "Bana verilen görevi en sıcak şekilde karşıladıkları için takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Abilik yapmaya, tecrübelerimizi aktarmaya geldim." dedi.

        Uğur, genç bir ekip olduklarını ve ilk 5 haftada kaybedilen puanlarda tecrübe eksikliğinin etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

        Adanaspor'un Süper Lig'e dayanan bir geçmişi olduğunu anımsatan Uğur, şöyle konuştu:

        "Adanaspor belki son yıllarda istediği ivmeleri yakalayamıyor. Benim gibi Korcan Çelikay da takıma katıldı. Gençlerle tecrübeyi harmanlayacak şekilde ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Biz tecrübemizi, onlar enerjisini sahaya yansıttığı sürece bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbol sonuç odaklı. Taraftar da haklı, galibiyet istiyorlar. Çok dinamik ve genç bir takım var. Sahada biraz daha tecrübeyi yansıttığımız zaman skorun da geleceğini düşünüyorum. Bu ligde ilk golü atmak bence çok önemli. Sonra gerisi geliyor. Emin olsunlar ki bu takım güzel yerlere gelecek. İnşallah takımı hep beraber hedeflenen yere getirebiliriz. Taraftar da sonuna kadar destek versin."

        Uğur, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Sol Bamba ile tanışamadığını söyledi.

        Bamba'ya Allah'tan rahmet dileyen Uğur, "İster istemez takıma bir yansıma oluyor. Her fotoğrafını gördüğümüzde bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayat devam ediyor, bunun üstesinden gelmek zorundayız. Sol Bamba için sahaya mücadelemizi ekstra olarak koyacağız. Elimizden geleni yapacağız inşallah." ifadesini kullandı.

        - Doğukan: "Üst sıralara tırmanacağız"

        Takımın kanat oyuncusu 24 yaşındaki Doğukan Emeksiz de Sol Bamba'nın vefatının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Sol Bamba'yı çok sevdiklerini anlatan Doğukan, "Kısa bir süre zaman geçirmiş olmamıza rağmen gayet yakındık. Bu vefat bizi çok etkiledi. Üzüntü içerisindeyiz, duygusalız. Sol Bamba'yı çok özleyeceğiz." dedi.

        Doğukan, takımlar arasındaki puanların birbirine yakın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Açıkçası şu an her şey için erken. İyi bir takımız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hep birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Üstte olan takımların bizden hiçbir fazlası yok. Kalitemiz de ortada. Üst sıralara tırmanacağız."

        Trendyol 1. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Adanaspor, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Hırdavat dükkanını kurşunlayıp, birbirini suçladılar
        Hırdavat dükkanını kurşunlayıp, birbirini suçladılar
        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tut...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tut...
        Konya'da 116 suçtan aranan zanlı Adana'da yakalandı
        Konya'da 116 suçtan aranan zanlı Adana'da yakalandı
        Adana'da hırdavat dükkanındaki silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da hırdavat dükkanındaki silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 yaralı
        Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 yaralı