Adana'da hastanede unutulan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi

Adana'daki bir hastanede hasta yakınının unuttuğu içinde altın bulunan çanta, güvenlik görevlisince sahibine teslim edildi.

Faize Dizman (62), Seyhan Devlet Hastanesine giderek burada tedavi gören bir yakınını ziyaret etti.

Daha sonra Dizman, ablasının doktorundan bilgi almak için odasına gitti. Görüşme sonrası odadan çıkan Dizman, cep telefonu ile oğlunun nişanı için aldığı 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantayı burada unuttu.

Doktorun durumu bildirdiği güvenlik görevlisi Sadi Işık, doktorun odasındaki çantayı incelediğinde içindeki altınları gördü.