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        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:32
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        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

        Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

        Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bazı ağaçlar yollara devrildi.

        Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ağacın devrilmesi sonucu iş yeri ve elektrik direği zarar gördü, elektrik teli koptu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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