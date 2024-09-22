Adana'da fırtına nedeniyle bir evin damı ve balkonu kısmen yıkıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlçede dün sağanakla etkili olan fırtınada, Akıncılar Mahallesi'ndeki 2 katlı evin damı ve balkonu kısmen yıkıldı.

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