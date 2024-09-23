Adana'da boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden zanlı tutuklandı

Yanında otomatik av tüfeği ve 8 kartuş ile bıçak ele geçirilen Birol K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giden Seda K. (29), tehdit edildiği gerekçesiyle boşanma aşamasındaki kocası Birol K'den (29) şikayetçi oldu.

Adana'da kendisinden şikayetçi olmak için polise başvuran boşanma aşamasındaki karısına tehdit içerikli mesaj atan zanlı tutuklandı.

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