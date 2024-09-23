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        Adana'da kayalıktan düşen kişi yaralandı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:48
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        Adana'da kayalıktan düşen kişi yaralandı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kızıldam Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kayalıktan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla ambulansa taşınan yaralı, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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