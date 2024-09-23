Adana'da kayalıktan düşen kişi yaralandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kızıldam Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kayalıktan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ambulansa taşınan yaralı, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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